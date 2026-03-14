Guerra in Iran, interferenze nei segnali Gps delle petroliere: cos'è lo "spoofing"

Secondo la società di analisi e intelligence marittima Windward, già nel primo giorno di guerra la navigazione di oltre 1.100 imbarcazioni è stata disturbata da diverse interferenze con il segnale satellitare del Gps o con il sistema di identificazione automatica (Ais), che permette alle navi di fornire una serie di informazioni sulle navi presenti nelle immediate vicinanze, come la propria posizione in tempo reale. Le navi risultavano nei luoghi più disparati: in aeroporti, nei deserti dell’Iran o in quelli di qualcuno degli Stati del Golfo, se non addirittura al di sopra di un impianto di energia nucleare. In media, la durata delle interferenze è stata di 3 o 4 ore.



Tutto reso possibile dalle due tecniche truffaldine. In particolare, lo "spoofing" consiste nel trasmettere coordinate inventate delle navi o nella manipolazione dei segnali Gps, con lo scopo di far risultare le imbarcazioni in una posizione diversa da quella reale. Una sorta di truffa digitale in cui il segnale non viene spento, ma sostituito con dati falsi. Diverso è, invece, il "jamming", che interferisce inviando segnali radio molto potenti sulla stessa frequenza usata dal Gps, così da impedire al ricevitore della nave di distinguere il vero segnale satellitare. L'obiettivo è quello di rendere insicure le rotte e portare le navi alla collisione, specialmente in quei tratti di mare stretti e congestionati come è per lo Stretto di Hormuz, dove le corsie non superano la larghezza di 3 chilometri.

