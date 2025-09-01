Che cos’è un attacco GPS e come funzionano jamming e spoofing

L’aereo della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha perso per oltre un’ora il segnale GPS durante l’avvicinamento a Plovdiv, in Bulgaria. I piloti hanno dovuto affidarsi a mappe cartacee e sistemi di navigazione alternativi, riuscendo ad atterrare in sicurezza. Le autorità sospettano un’azione di guerra elettronica mirata, attribuita alla Russia, che ha però negato ogni coinvolgimento. Secondo gli esperti, si sarebbe trattato di due diversi tipi di disturbo al GPS di bordo: il jamming e lo spoofing. Ecco che cosa sono e come funzionano.