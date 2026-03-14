gli aggiornamenti in tempo reale
Iraq, attacco con drone contro l'ambasciata Usa a Baghdad | Trump: "L'Iran è stato completamente sconfitto"
Due morti dopo esplosioni nella notte alla sede diplomatica statunitense. Il presidente Usa parla di Iran "completamente sconfitto" e accusa i media di ignorare i successi militari
© Afp
Tensione crescente in Medio Oriente dopo un attacco con drone contro l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad. Secondo fonti della sicurezza irachena, l’azione è avvenuta nella notte ed è stata preceduta da diverse esplosioni avvertite nella capitale, che avrebbero causato anche due vittime. Un giornalista della France Presse ha riferito di aver visto una colonna di fumo nero levarsi dal complesso diplomatico nel cuore della città. Nel frattempo il presidente americano Donald Trump ha dichiarato su Truth che l’Iran sarebbe "completamente sconfitto" e alla ricerca di un accordo che, ha aggiunto, non intende accettare, accusando inoltre i media di non riportare i successi ottenuti dall’esercito statunitense contro Teheran.
L'Iran è completamente sconfitto e vuole un accordo ma non un accordo che io accetterò". Lo annuncia il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth aggiungendo che "i media delle fake news odiano riportare i successi che l'esercito statunitense ha ottenuto contro l'Iran".
Un attacco con drone ha colpito l'ambasciata statunitense a Baghdad. Lo ha reso noto un alto responsabile della sicurezza irachena. Un giornalista della France Presse ha visto del fumo nero levarsi sul complesso diplomatico nel cuore della capitale irachena. Un altro responsabile della sicurezza ha confermato l'attacco che si è verificato in seguito a numerose esplosioni avvertite nella notte e che hanno causato anche la morte di due persone.