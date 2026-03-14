Tensione crescente in Medio Oriente dopo un attacco con drone contro l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad. Secondo fonti della sicurezza irachena, l’azione è avvenuta nella notte ed è stata preceduta da diverse esplosioni avvertite nella capitale, che avrebbero causato anche due vittime. Un giornalista della France Presse ha riferito di aver visto una colonna di fumo nero levarsi dal complesso diplomatico nel cuore della città. Nel frattempo il presidente americano Donald Trump ha dichiarato su Truth che l’Iran sarebbe "completamente sconfitto" e alla ricerca di un accordo che, ha aggiunto, non intende accettare, accusando inoltre i media di non riportare i successi ottenuti dall’esercito statunitense contro Teheran.