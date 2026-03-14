Iran, Libano: volantini Idf su Beirut, "disarmate Hezbollah"
"La nuova realtà sta arrivando in Libano. Dovete disarmare Hezbollah, il protettore dell’Iran", il messaggio alla popolazione civile.
Aerei da guerra israeliani hanno sganciato migliaia di volantini su Beirut, con un boato simile a un'esplosione, causando il panico nel cuore della capitale libanese, già bersaglio di ripetuti attacchi israeliani negli ultimi giorni. "La nuova realtà sta arrivando in Libano. Dovete disarmare Hezbollah, il protettore dell’Iran", il messaggio alla popolazione civile.
Secondo l'Agenzia di Stampa Nazionale (Nna), i rumori sono stati "causati da aerei israeliani che volavano a bassissima quota, lanciando volantini su diverse aree", tra cui Verdun e Hamra, a ovest di Beirut. I volantini, indirizzati in arabo al popolo libanese, esortavano a "disarmare Hezbollah, lo scudo dell'Iran". "Il destino del Libano dipende dalla vostra decisione e da quella di nessun altro", si leggeva. Il testo specificava inoltre che "l'Unità 504 sta lavorando per garantire il futuro del Libano e del suo popolo", riferendosi a un'unità dell'intelligence militare israeliana.
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