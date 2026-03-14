Iran, Libano: volantini Idf su Beirut, "disarmate Hezbollah"

Secondo l'Agenzia di Stampa Nazionale (Nna), i rumori sono stati "causati da aerei israeliani che volavano a bassissima quota, lanciando volantini su diverse aree", tra cui Verdun e Hamra, a ovest di Beirut. I volantini, indirizzati in arabo al popolo libanese, esortavano a "disarmare Hezbollah, lo scudo dell'Iran". "Il destino del Libano dipende dalla vostra decisione e da quella di nessun altro", si leggeva. Il testo specificava inoltre che "l'Unità 504 sta lavorando per garantire il futuro del Libano e del suo popolo", riferendosi a un'unità dell'intelligence militare israeliana.