Quanto costa la guerra in Iran? A oggi 22 miliardi di dollari e 13 morti Usa
"Iran Cost Ticker" documenta le spese militari, i soldati Usa morti e impatto economico del conflitto. Lanciata una petizione per bloccare nuovi finanziamenti
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La guerra all'Iran intrapresa da Stati Uniti e Israele sabato 28 febbraio costa parecchio ai contribuenti statunitensi. Quanto esattamente? Oltre undici miliardi di dollari nei primi sei giorni di conflitto. Più di un miliardo al giorno nelle fasi successive, per una cifra complessiva che, al diciassettesimo giorno della guerra contro l’Iran, ha superato i 22 miliardi di dollari.
Guerra Iran: il tracker aggiorna i costi in tempo reale
A fornire queste stime è il sito Iran Cost Ticker, una sorta di "war cost tracker" che monitora i costi complessivi sostenuti dall'amministrazione Usa per l'operazione militare contro Teheran. Colpisce l'immagine del contatore nella homepage del sito: il contatore continua a scorrere senza sosta aggiornando la stima delle spese di secondo in secondo.
E poi, subito sotto, l'analisi dei costi della guerra ripartiti per secondo (circa undicimila dollari) e per ora (oltre 41 milioni dollari).
Numeri astronomici che la piattaforma dichiara di calcolare sulla base di diverse fonti istituzionali, tra cui il Pentagono. Cifre impressionanti, come del resto lo sono anche quelle fornite nei giorni scorsi anche da alcuni media statunitensi. Il New York Times, ad esempio, ha parlato di un costo della guerra destinato a crescere rapidamente e che, a seconda della durata del conflitto, potrebbe avvicinarsi ai cento miliardi di dollari. Un conto potenzialmente molto salato che gli elettori americani potrebbero presentare a Donald Trump nelle elezioni di novembre.
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Non solo costi economici
I numeri riportati su Iran Cost Ticker non riguardano però soltanto i costi economici. Il contatore aggiorna infatti anche il bilancio umano del conflitto. Secondo la piattaforma i militari statunitensi rimasti uccisi finora sarebbero tredici, 140 sarebbero i feriti. Numeri lievemente più bassi rispetto a quelli citati in queste ore dalla Bbc secondo la quale i feriti Usa sarebbero circa 200. Molto più pesante il bilancio sul fronte iraniano: oltre duemila soldati uccisi e circa 1.300 vittime civili, si legge sulla piattaforma.
La petizione
Sul sito anche la presenza di una petizione dal titolo "Not One Dime for Trump’s War", una raccolta firme che chiede al Congresso di bloccare "i finanziamenti supplementari per un’azione militare non autorizzata in Iran". Tra le sezioni aggiornate in tempo reale compare infine anche quella dedicata agli effetti economici del conflitto negli Stati Uniti. In particolare, il sito monitora l’andamento dei prezzi della benzina rispetto al periodo precedente allo scoppio della guerra, mostrando l’aumento registrato nelle ultime settimane.