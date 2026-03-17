Quanto costa la guerra in Iran? A oggi 22 miliardi di dollari e 13 morti Usa

I numeri riportati su Iran Cost Ticker non riguardano però soltanto i costi economici. Il contatore aggiorna infatti anche il bilancio umano del conflitto. Secondo la piattaforma i militari statunitensi rimasti uccisi finora sarebbero tredici, 140 sarebbero i feriti. Numeri lievemente più bassi rispetto a quelli citati in queste ore dalla Bbc secondo la quale i feriti Usa sarebbero circa 200. Molto più pesante il bilancio sul fronte iraniano: oltre duemila soldati uccisi e circa 1.300 vittime civili, si legge sulla piattaforma.