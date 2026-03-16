Berlino stoppa Trump: "La Nato non c'entra con questa guerra" | Missile su auto ad Abu Dhabi, un morto | Drone su aeroporto di Dubai: caos voli

Il conflitto in Medio Oriente entra nella terza settimana, Donald Trump alza la pressione internazionale. Intervistato dal Financial Times, il tycoon ha chiesto alla Cina di intervenire subito per sbloccare lo Stretto di Hormuz, sottolineando che Pechino importa da lì il 90% del suo greggio: aspettare il vertice di fine mese con Xi Jinping, che Trump minaccia di posticipare, "sarebbe troppo tardi". Il monito è arrivato anche alla Nato: per gli alleati che non aiuteranno a garantire l'apertura dello Stretto si prospetta un futuro "molto negativo". Nonostante il Ministro iraniano Araghchi denunci un "ecocidio" per i raid israeliani sui depositi di carburante, Trump conferma colloqui in corso con Teheran anche se "non sono ancora pronti per un accordo, ma ci sono vicini". Intanto, Israele ha iniziato le operazioni terrestri mirate nel sud del Libano.