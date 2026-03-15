Iran, Trump: "Non ancora pronto per un accordo che chiuda la guerra. Mojtaba Khamenei? Non so se sia vivo"

Nel sedicesimo giorno di guerra in Iran, il presidente Usa Donald Trump torna a parlare di una possibile fine del conflitto dicendo che "non è ancora pronto, malgrado la disponibilità di Teheran", questo perché "i termini non sono ancora abbastanza buoni" a detta del tycoon. Inoltre, parlando della nuova Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, Trump esprime dubbi sul fatto che possa essere ancora in vita: "Mi giunge voce che non sia vivo e, se lo fosse, dovrebbe fare qualcosa di molto intelligente per il suo Paese: arrendersi". Intanto nella notte nuovi attacchi in Libano: le forze israeliane dell'Idf, secondo quanto segnalato dal Ministero della Salute libanese, hanno condotto due raid che hanno portato alla morte di 14 persone, tra cui quattro bambini. Pronta la risposta dei pasdaran che avvisano: "Braccheremo e uccideremo Netanyahu".