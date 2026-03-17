Iran, colpita l'ambasciata Usa a Baghdad | Negli emirati attaccata una petroliera | A Teheran il regime intensifica la repressione interna

A tre settimane dal suo inizio, prosegue il conflitto in Medio Oriente. Il Wall Street Journal, citando il capo della polizia iraniana, Ahmad-Reza Radan, ha riferito che il regime avrebbe intensificato la repressione interna per prevenire possibili rivolte attuando centinaia di arresti e minacce di uso letale della forza contro i manifestanti. Secondo il capo della polizia, almeno 500 persone sono state fermate dall'inizio della guerra con l'accusa che vanno dalla collaborazione con media stranieri al sostegno a forze nemiche. Nella notte sono state udite almeno tre esplosioni a Dubai, dopo l'allarme missilistico delle ore precedenti. In Qatar è scattata, ancora una volta, l'allerta sicurezza dopo i forti boati che sono stati sentiti a Doha. Droni iraniani hanno colpito l'ambasciata statunitense nei pressi dell'aeroporto di Baghdad. Negli Emirati un'altra petroliera è stata attaccata da un proiettile non identificato. L'Idf: "raid contro obiettivi terroristici su Beirut e a Teheran".