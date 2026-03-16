Benzina, dopo San Marino assalto a Livigno: sul pieno si risparmia ma per arrivarci è dura

I prezzi di benzina e diesel dal 2023 a oggi
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Con la guerra in Iran conviene davvero raggiungere la città della Valtellina, area extradoganale esente da Iva e da alcune accise statali?
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Non a torto Livigno è storicamente nota come il Piccolo Tibet. Nel cuore delle Alpi, a 1.800 metri d'altitudine, al confine con la Svizzera c'è l'area extradoganale esente da Iva e da alcune accise statali, dove, con il prezzo dei carburanti salito alle stelle per la guerra in Iran, l'assalto degli automobilisti per fare il pieno... è assicurato. A Livigno, così, dopo San Marino, tutti in coda alle stazioni di rifornimento. Riempire il serbatoio, infatti, comporta ora un risparmio di quasi 70 centesimi al litro. Ma arrivare alla stazione sciistica che gode del suo speciale status fiscale non è così facile, come denuncia il quotidiano Il Giorno. Ecco perché.
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A Livigno la benzina è aumentata di soli due centesimi dall’inizio delle tensioni in Medioriente. Un litro di gasolio o di benzina costa il 16 marzo intorno a 1,35 euro; il Gpl è a 0,58 circa. Un utente con un'auto media con 50 litri di serbatoio da riempire arriva così a risparmiare 35 euro; un automobilista al volante di un Suv con un serbatoio di 70 litri spende 49 euro in meno rispetto alle stazioni di carburante in qualsiasi parte della Lombardia o d'Italia. Lì il gasolio ha superato i due euro, mentre la verde si attesta sotto 1,90.
Certo, oltre al pieno, la normativa doganale consente l'acquisto di una quantità aggiuntiva di carburante in un recipiente portatile omologato con un limite massimo di 10 litri per ogni auto. Ma quanto costa effettivamente?
Mentre il prezzo dei carburanti segna nuovi massimi, c'è chi, dunque, per questo non disdegna "una gita" anche infrasettimanale di due ore, dal fondovalle. Da Sondrio si può impiegare anche un'ora e mezza per raggiungere Livigno. La viabilità non è proprio delle migliori e di cantieri stradali ce ne sono ancora qua e là. "Quindi tre ore di viaggio fra andata e ritorno, per 200 chilometri totali, per un consumo medio di 20 euro", sottolinea Il Giorno. Ne vale davvero la pena anche solo per chi abita in Lombardia?