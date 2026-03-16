Benzina, dopo San Marino assalto a Livigno: sul pieno si risparmia ma per arrivarci è dura

Mentre il prezzo dei carburanti segna nuovi massimi, c'è chi, dunque, per questo non disdegna "una gita" anche infrasettimanale di due ore, dal fondovalle. Da Sondrio si può impiegare anche un'ora e mezza per raggiungere Livigno. La viabilità non è proprio delle migliori e di cantieri stradali ce ne sono ancora qua e là. "Quindi tre ore di viaggio fra andata e ritorno, per 200 chilometri totali, per un consumo medio di 20 euro", sottolinea Il Giorno. Ne vale davvero la pena anche solo per chi abita in Lombardia?