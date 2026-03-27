Israele, il ministro Katz: "Intensificheremo gli attacchi contro l'Iran"

Il ministro della Difesa Israel Katz ha affermato che gli attacchi israeliani contro l'Iran si intensificheranno. "Il primo ministro ed io abbiamo avvertito il regime terroristico iraniano di cessare il lancio di missili contro la popolazione civile in Israele. Nonostante gli avvertimenti, il lancio continua, e pertanto gli attacchi delle Forze di Difesa Israeliane in Iran si intensificheranno ed estenderanno la loro azione ad altri obiettivi e aree che aiutano il regime a costruire e utilizzare armi contro i civili israeliani", ha dichiarato durante un incontro con i funzionari militari. "Pagheranno un prezzo salato e sempre più alto per questo crimine di guerra", ha aggiunto Katz, secondo quanto riportato dal suo ufficio.

