Oklahoma, da trent'anni nel braccio della morte: rilasciato dopo aver consumato tre "ultimi pasti"

"Sono grato a mia moglie e ai miei avvocati - ha detto -. È un'emozione travolgente e straordinaria". Il suo avvocato, Donald Knight, ha spiegato che l'ex detenuto, che negli anni si è guadagnato il sostegno di gran parte dell'opinione pubblica grazie alla sua insistenza nel dichiararsi innocente, adesso conta sulle donazioni per raccogliere la somma necessaria: "Ha molti sostenitori e siamo fiduciosi che possano coprire l'importo della cauzione", ha aggiunto il legale. L'anno scorso la Corte Suprema ha annullato la sua condanna e proprio le sue reiterate dichiarazioni di innocenza gli hanno assicurato anche il supporto di diverse figure di spicco degli Stati Uniti, tra cui Kim Kardashian e Susan Sarandon.