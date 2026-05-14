Cuba alla Cia: "Non siamo una minaccia per gli Stati Uniti"

La missione della delegazione statunitense sarebbe avvenuta su richiesta di Washington. Nel comunicato diffuso dal governo cubano si legge infatti che, "a seguito della richiesta presentata dal governo statunitense di ricevere a L'Avana una delegazione presieduta dal direttore della Cia John Ratcliffe, la Direzione Rivoluzionaria ha approvato la realizzazione di questa visita e dell'incontro con il suo omologo del Ministero dell’Interno". Ratcliffe ha quindi incontrato i funzionari cubani in un contesto che le stesse autorità dell’isola hanno definito "caratterizzato dalla complessità delle relazioni bilaterali". L'obiettivo dichiarato era quello di "contribuire al dialogo politico tra le due nazioni". Durante i colloqui, Cuba ha insistito sulla propria posizione storica contro il terrorismo, sostenendo che le azioni intraprese dal governo e dagli organi di sicurezza dimostrino l’assenza di qualsiasi sostegno ad attività terroristiche. La visita assume un peso politico rilevante anche perché avviene mentre il Paese affronta il collasso del settore energetico e crescono le difficoltà economiche che stanno mettendo sotto pressione la popolazione.