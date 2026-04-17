Cuba, delegazione Usa incontra esponenti governo a L'Avana

Oltre all'offerta di accesso a Starlink e alla discussione sulla necessità per Cuba di riformare il proprio sistema economico e di governo, i funzionari del Dipartimento di Stato hanno ribadito la politica di lunga data degli Stati Uniti volta a contribuire all'abolizione dell'embargo contro Cuba. Tale politica include: il risarcimento dei residenti e delle aziende statunitensi i cui beni e proprietà furono confiscati dopo la Rivoluzione del 1959; il rilascio dei prigionieri politici e la garanzia al popolo cubano di maggiori libertà politiche, che includerebbero, in futuro, elezioni libere ed eque. I funzionari statunitensi hanno anche espresso "preoccupazione per la presenza di servizi segreti, gruppi militari e terroristici stranieri che operano con il permesso del governo cubano a meno di 160 chilometri dal territorio americano", ha affermato una fonte consultata da Axios. "Il presidente Trump è determinato a perseguire una soluzione diplomatica, se possibile, ma non permetterà che l'isola si trasformi in una grave minaccia per la sicurezza nazionale se i leader cubani non saranno disposti o in grado di agire", ha affermato il funzionario.