Trump: "Il prossimo obiettivo è Cuba"

Donald Trump ha affermato che "Cuba è la prossima", evocando un possibile spostamento dell'attenzione di Washington verso l'isola dopo le operazioni militari in Venezuela e in Iran. Parlando al Future Investment Initiative Priority Summit in Florida, il presidente statunitense ha rivendicato l'uso della forza militare americana. "Quando sono intervenuto in Venezuela, ho detto: ho fatto campagna sul fatto della pace attraverso la forza (...) ho costruito questo grande esercito. Ho detto: non dovrete mai usarlo. Ma a volte bisogna usarlo", ha dichiarato Trump, facendo riferimento all'operazione militare statunitense che ha portato alla cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro in gennaio. "E Cuba è la prossima, tra l'altro, ma fate finta che non l'abbia detto (...) media, per favore ignorate quella dichiarazione", ha poi aggiunto con tono disinvolto.