Cuba, blackout completo dell'isola | Le proteste continuano a infiammare L'Avana

Cuba è rimasta senza elettricità. Lo ha annunciato la compagnia energetica statale dopo giorni in cui due terzi dell'isola caraibica erano rimasti al buio, scatenando violente proteste anti-governative che hanno travolto le principali città tra cui la capitale L'Avana. La "completa disconnessione" del sistema elettrico del Paese, come recita la comunicazione dell'azienda cubana, è frutto del durissimo embargo petrolifero che gli Stati Uniti hanno imposto, proprio con l'obiettivo di mettere pressione al governo e di far rivoltare il popolo contro l'establishment. Da settimane le strade di Cuba sono attraversate da grida contro la politica e contro il Partito comunista, che si è visto incendiare un ufficio nella città di Moron.