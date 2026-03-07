Cuba, blackout da oltre 60 ore | Proteste a L'Avana di notte: "Abbasso il comunismo"

In questa situazione, Trump continua comunque ha premere il piede sul collo dell'Avana. E ha intensificare le minacce dirette al governo cubano, accusato di essere un avamposto di Mosca. "Quando abbiamo chiuso la questione Iran, sarà solo questione di tempo per Cuba", ha detto nelle scorse ore il tycoon parlando a Cnn. "Anche Cuba cadrà molto preso. Vogliono fare un accordo, quindi io manderò Marco Rubio lì e vedremo cosa ne uscirà. Ma per ora rimaniamo concentrati sull'Iran. Abbiamo tanto tempo, ma Cuba è finalmente pronta... dopo 50 anni".