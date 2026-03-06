Donald Trump lancia il Miga ("Make Iran Great Again") e finisce nei guai per il Maga
Mentre il presidente americano conia il nuovo slogan dopo le bombe su Teheran, l'azienda giapponese che detiene i diritti sui Pokémon diffida la Casa Bianca a usare nei suoi meme i celebri mostriciattoli
© IPA
Donald Trump lancia il Miga e finisce nei guai per il Maga. Con un post sul suo social Truth, il presidente americano ha annunciato che "l'Iran avrà un grande futuro" dopo la morte della Guida suprema Ali Khamenei, e ha coniato lo slogan "Make Iran Great Again" (Miga). Nelle stesse ore, il tycoon è finito nel mirino di Pokémon, la società giapponese che ha sviluppato il "bestiario" di creature immaginarie al centro di videogiochi, film e card. L'azienda ha diffidato la Casa Bianca per aver usato, in un meme in stile Make America Great Again, immagini riconducibili al videogioco Pokémon Pokopia con personaggi come Pikachu e Magikarp.
La diffida a Trump
"Siamo a conoscenza di recenti contenuti social che includono immagini associate al nostro marchio", ha dichiarato Sravanthi Dev, portavoce di Pokémon Company. "Non siamo stati coinvolti nella loro creazione o distribuzione e non è stata concessa alcuna autorizzazione per l'utilizzo della nostra proprietà intellettuale. La nostra missione è unire il mondo, e questa missione non è affiliata ad alcun punto di vista o agenda politica", ha tuonato. È già la seconda volta che Pokémon Company pubblica una nota per chiarire di non aver mai autorizzato la Casa Bianca a utilizzare la propria proprietà intellettuale.
Il precedente
L'azienda giapponese aveva già protestato a settembre 2025 contro il dipartimento americano della Sicurezza interna quando l'agenzia aveva usato il suo slogan "Gotta catch 'em all" ("Devo prenderli tutti") in un video che alternava clip dei suoi personaggi con immagini di arresti da parte di agenti della Border Patrol e dell'Ice.
Trump fa spallucce
Nonostante le proteste dell'industria dei videogiochi, l'amministrazione Trump ha continuato a produrre meme utilizzando proprietà intellettuali di serie come Halo, Minecraft e Stardew Valley. Nelle scorse ore, la Casa Bianca ha pubblicato sui social un video che mescolava filmati di bombardamento in Iran con sequenze di gioco tratte dal popolare videogame Call of Duty.
Cosa conteneva il filmato incriminato
Nel video pubblicato dalla Casa Bianca, sono state unite scene in stile videogame ai filmati dei veri e propri attacchi militari contro l'Iran. È stato il giornalista Drew Harwell del Washington Post a notare come l'animazione iniziale del filmato provenisse da "Call of Duty: Modern Warfare III", titolo del celebre franchise di sparatutto in prima persona, pubblicato da Activision Blizzard, parte di Microsoft.
Nel filmato, di poco più di un minuto, si vedono le azioni dei militari statunitensi contro obiettivi iraniani. Il post è accompagnato dal testo "Per gentile concessione di Red, White & Blue", riferimento a un pacchetto che si può acquistare nel gioco per equipaggiare il proprio personaggio di armi che lanciano proiettili con diverse scie di colore.