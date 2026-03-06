Donald Trump lancia il Miga ("Make Iran Great Again") e finisce nei guai per il Maga

Donald Trump lancia il Miga e finisce nei guai per il Maga. Con un post sul suo social Truth, il presidente americano ha annunciato che "l'Iran avrà un grande futuro" dopo la morte della Guida suprema Ali Khamenei, e ha coniato lo slogan "Make Iran Great Again" (Miga). Nelle stesse ore, il tycoon è finito nel mirino di Pokémon, la società giapponese che ha sviluppato il "bestiario" di creature immaginarie al centro di videogiochi, film e card. L'azienda ha diffidato la Casa Bianca per aver usato, in un meme in stile Make America Great Again, immagini riconducibili al videogioco Pokémon Pokopia con personaggi come Pikachu e Magikarp.