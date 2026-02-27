I Pokémon compiono 30 anni: dai videogiochi alle carte collezionabili fino ai film

Il successo mondiale arriva qualche anno dopo: nel 1998 i giochi sbarcano negli Stati Uniti con i nomi di Pokémon Rosso e Pokémon Blu, mentre nel 1999 arrivano in Italia, portando con sé la serie animata e le carte collezionabili. Il fenomeno Pokémon ha attraversato generazioni coinvolgendo milioni di appassionati, dai Millennial che ne hanno vissuto l'esordio alla Generazione Alpha che si è appassionata al Gioco di Carte Collezionabili, attorno al quale si è creata negli anni una community internazionale di collezionisti. Il gioco di carte è diffuso in 74 Paesi ed è stato tradotto in 11 lingue. Dal 2014 la creazione di Pokémon Go!, gioco in realtà aumentata disponibile per tutti i dispositivi elettronici, ha lanciato un trend divenuto popolare in pochissimo, quello della caccia ai Pokémon.