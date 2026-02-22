Torino, carte Pokemon e One Piece rubate per oltre 20mila euro: due denunce
La vittima è un imprenditore-collezionista del rivolese, vicino a Torino, che stava facendo ritorno dal festival "Lucca Comics"
© Getty
Gli avevano rubato dall'auto uno zaino con dentro decine di carte da collezione per un valore superiore ai 20mila euro. La vittima è un imprenditore-collezionista del rivolese, vicino a Torino, che il due novembre scorso stava facendo ritorno dal "Lucca Comics", festival che ogni anno richiama migliaia di visitatori nel capoluogo toscano. Il furto era stato subito denunciato ai carabinieri di Alpignano.
Dopo poche settimane, il giovane collezionista si era accorto che in un gruppo social dedicato allo scambio e alla rivendita di carte manga, un iscritto aveva pubblicato un annuncio in cui venivano messe in vendita numerose carte che sembravano essere proprio quelle di sua proprietà.
Le indagini
Gli investigatori hanno accertato l'identità che si celava dietro l'account del venditore e sono risaliti a una seconda persona coinvolta nella vicenda. Poi hanno richiesto e ottenuto dalla Procura di Alessandria due decreti di perquisizione domiciliare nei confronti di un ventisettenne residente nel biellese e di un quarantaquattrenne della provincia di Torino.
Attraverso il numero seriale delle carte e la loro certificazione, i militari sono riusciti ad accertarne la proprietà, recuperando nelle case degli indagati gran parte della refurtiva e denunciando i due per "ricettazione".