Pordenone, rubano "pepite" pensando siano oggetti preziosi: erano calcoli renali

A darne notizia è stato lo stesso quotidiano, dopo che l'uomo ha denunciato il fatto alle forze dell'ordine. Secondo una ricostruzione, i ladri sarebbero entrati dal terrazzino e avrebbero setacciato l'intera abitazione in cerca di denaro. "L'unica cosa che hanno trovato sono state alcune monete e banconote - dollari, sterline - che conservavo dai miei viaggi, ma non saranno stati più di 150 euro", ha affermato la vittima del furto. Proprio il fatto di non trovare nulla di valore, probabilmente li ha tratti in inganno: "Conservavo, in una scatolina, i calcoli renali che avevo appena fatto analizzare. Devono aver pensato che avessero un qualche valore", ha concluso Ragogna.