Milano, sorpreso a rubare in casa fugge ma cade dal balcone: i proprietari lo aiutano e chiamano i soccorsi

Un uomo di 39 anni di origini albanesi è entrato in una villetta per rubare, ma, sorpreso dai proprietari, ha cercato di scappare uscendo in balcone, dove, nel tentativo di raggiungere il tetto, si è aggrappato al cornicione ed è caduto.

È accaduto venerdì sera a Pozzuolo Martesana (Milano). A soccorrerlo sono stati gli stessi proprietari della casa, che hanno chiamato l'ambulanza e i carabinieri. Il 39enne è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.