Pokémon: i set ideali per dominare nell'espansione Scintille Folgoranti

Si trovano inoltre nove buste di Scintille Folgoranti e tanti altri contenuti: 45 carte Energie, 65 bustine protettive con una saetta (scelta ideale per Pikachu), 6 dadi segnalini danno, 1 dado lancia-moneta, 2 segnalini per le condizioni speciali, una carta codice per la versione digitale del gioco di carte, GCC Pokémon Live, e una guida per l'espansione Scarlatto e Violetto - Scintille Folgoranti con indicazioni e informazioni utili sul nuovo set e una pratica "checklist" per la vostra collezione.