Pokémon: un Pikachu stellare tra le carte di Scintille Folgoranti

La mania per i Pokémon non accenna a diminuire, con il gioco di carte in forte crescita grazie ai tanti utenti (anche in Italia) e ai collezionisti che cercano di accaparrarsi le carte più belle sul mercato. In vista dell'espansione "Scintille Folgoranti", che l'8 novembre amplierà il mondo di Pokémon Scarlatto e Violetto, Tgcom24 e Mastergame vi svelano due delle carte più importanti del set, con un Pikachu da urlo.