Giappone: coppia chiede informazioni sulle carte Pokémon più preziose, poi ruba bottino da 62mila euro

La rapina sarebbe avvenuta subito dopo una presentazione in diretta, in cui i due dipendenti mostravano le carte Pokémon agli spettatori. Secondo la polizia, i due criminali hanno espressamente chiesto ai malcapitati "quali fossero le carte che valeva la pena rubare", prima di coprire loro la bocca con del nastro adesivo e legarli accuratamente. Sembra che i presunti ladri di Osaka siano stati molto fortunati, visto che alla fine sono riusciti a portare via oltre 100 carte per un valore di 10 milioni di yen, circa 62mila euro.