Pokémon, fan da record: scartate oltre 20mila carte in 24 ore

Non poteva mancare per l'occasione anche apparso anche Pikachu, che si è unito a loro per accettare il certificato ufficiale del GUINNESS WORLD RECORDS™. Le decine di migliaia di carte trovate durante il livestream saranno inoltre accuratamente inserite in raccoglitori per creare incredibili collezioni di carte del Gioco di Carte Collezionabili che saranno donate a enti di beneficenza in vista delle festività, tra cui Barnardo’s, KidsOut, Fondazione Banco Alimentare Onlus, Tafel Deutschland e Fundacion Tomillo.