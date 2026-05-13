Trump: "Valuto di rendere il Venezuela il 51esimo Stato Usa" e posta una foto

Se da una parte la portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, non ha voluto commentare le dichiarazioni del presidente americano limitandosi a dichiarare che "è famoso per non accettare mai lo status quo". Dall'altra parte la presidente venezuelana ad interim Delcy Rodriguez ha risposto che il suo Paese "non è una colonia, ma una nazione libera". Inoltre, ha proseguito la Rodriguez: "Se noi venezuelani abbiamo qualcosa è che amiamo il nostro processo di indipendenza", sottolineando che la sovranità del suo Paese è stata costruita "dalla gloria di uomini e donne che hanno dato la vita".