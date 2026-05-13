Iran, media: Usa valutano di rinominare guerra "Operazione martello" | Trump vola in Cina: in agenda con Xi, Teheran e Taiwan

Secondo quanto riportato dalla Nbc News l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran "Operazione Martello". Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. "Qualsiasi nuova operazione militare contro l'Iran verrebbe condotta con un nuovo nome e una nuova denominazione", ha aggiunto un funzionario della Casa Bianca. Il nuovo nome dell'operazione farebbe, di fatto, ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Nel frattempo, il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda sono previsti incontri con il leader Xi Jinping con fucus sul conflitto in medio oriente e su Taiwan.