Cnn: "Trump valuta di riprendere i raid sull'Iran" | Il presidente Usa annuncia la sospensione delle tasse sulla benzina

Muro contro muro Usa-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e i alti vertici delle forze armate Usa per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la Cnn, citando fonti informate. L'inquilino della Casa Bianca ha definito "assolutamente inaccettabile" l'ultima controproposta di Teheran per porre fine al conflitto senza rinunciare al diritto all'arricchimento dell'uranio e ha parlato di un cessate il fuoco "debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere" aggiungendo però che una "soluzione diplomatica è ancora possibile". Trump ha anche annunciato la sospensione delle tasse sulla benzina per contrastare il caro energia. Intanto, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal che cita fonti informate, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero condotto attacchi militari contro l'Iran.