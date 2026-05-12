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Cnn: "Trump valuta di riprendere i raid sull'Iran" | Il presidente Usa annuncia la sospensione delle tasse sulla benzina
Il tycoon vede la squadra per la sicurezza nazionale e i vertici delle forze armate per discutere le strategie del conflitto: "Tregua in terapia intensiva"
© Afp
Muro contro muro Usa-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e i alti vertici delle forze armate Usa per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la Cnn, citando fonti informate. L'inquilino della Casa Bianca ha definito "assolutamente inaccettabile" l'ultima controproposta di Teheran per porre fine al conflitto senza rinunciare al diritto all'arricchimento dell'uranio e ha parlato di un cessate il fuoco "debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere" aggiungendo però che una "soluzione diplomatica è ancora possibile". Trump ha anche annunciato la sospensione delle tasse sulla benzina per contrastare il caro energia. Intanto, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal che cita fonti informate, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero condotto attacchi militari contro l'Iran.
Un attacco aereo israeliano contro un'abitazione a Kafr Dunin, nel sud del Libano, ha causato la morte di sei persone e il ferimento altre sette, secondo quanto riferito dall'Agenzia nazionale di informazione del Libano. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della citta' di Tiro. L'agenzia ha inoltre riferito che l'artiglieria israeliana ha colpito all'alba le aree periferiche delle localita' di Al Mansouri e Majdal Zun.
Un bombardiere strategico B-1B Lancer dell'aeronautica militare statunitense ha effettuato un volo operativo verso il Medio Oriente. Lo ha reso noto il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), secondo quanto riferito dall'agenzia russa Interfax. Il Centcom ha spiegato che la missione di addestramento si è svolta il 9 maggio, senza però indicare da quale base sia decollato il velivolo. Secondo la Military Air Tracking Alliance (Mata), i bombardieri strategici americani B-1B Lancer e B-52H Stratofortress schierati nella base aerea di Fairford, nel Regno Unito, stanno effettuando quasi ogni giorno missioni di addestramento dirette verso il Medio Oriente. Le operazioni avrebbero una durata media compresa tra le nove e le dieci ore.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi militari contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Gli attacchi suggeriscono che il Paese, uno dei più colpiti dai raid di Teheran, sia ora maggiormente propenso a tutelare il proprio potere economico e la propria crescente influenza in tutto il Medio Oriente. Le fonti riferiscono che, tra le operazioni, c'è stato anche un raid contro una raffineria situata sull'isola iraniana di Lavan, nel Golfo Persico, ai primi di aprile, all'incirca nel momento in cui il Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco.
Il presidente americano Donald Trump sarebbe sempre più irritato dall'atteggiamento dell'Iran nei negoziati sul nucleare e starebbe valutando con maggiore attenzione, rispetto alle scorse settimane, l'ipotesi di nuove operazioni militari. È quanto riferiscono fonti vicine ai colloqui, secondo cui il tycoon avrebbe manifestato forte insofferenza per la persistente chiusura dello Stretto di Hormuz e per le divisioni interne alla leadership iraniana, considerate un ostacolo a concessioni concrete da parte di Teheran. Lo riporta la Cnn.