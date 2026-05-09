Chiazza di petrolio vicino all'isola di Kharg, l'Iran accusa: "Sversamento da imbarcazione europee"

Lo scontro tra Iran e Occidente passa anche dall'allarme ambientale lanciato dalle autorità della Repubblica islamica per una chiazza di petrolio osservata a largo dell'isola di Kharg, nello Stretto di Hormuz. Lo sversamento, inizialmente stimato con una estensione di circa 50 chilometri quadrati, non ha ancora un'origine chiara, ma ci sono già accuse incrociate tra Teheran ed Europa. Secondo il parlamentare iraniano Jafar Pourkabgani, la chiazza sarebbe stata causata "da residui di petrolio e acque di zavorra provenienti da petroliere europee e che sono stati scaricati in mare, danneggiando l'ambiente marino". Ma per l'ong ambientalista Conflict and Environment Observatory (Ceobs), potrebbero essere le infrastrutture petrolifere iraniane ad aver causato la fuoriuscita di greggio.