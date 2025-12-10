Germania, incidente a un oleodotto: 200mila litri di petrolio sversati nel Brandeburgo

Almeno 200mila litri di petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto del Brandeburgo, in Germania, a causa di un incidente avvenuto alla stazione della conduttura di Gramzow. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con circa 100 unità per domare il flusso. Stando all'azienda Pck, proprietaria dell'impianto, non vi sono elementi che fanno pensare a una causa esterna. Quello che si profila come un possibile disastro naturale è avvenuto in un luogo in cui si stavano svolgendo dei lavori.