POSSIBILE DISASTRO NATURALE

Germania, incidente a un oleodotto: 200mila litri di petrolio sversati nel Brandeburgo

Per l'azienda Pck, proprietaria dell'impianto, non vi sono elementi che fanno pensare a cause esterne

10 Dic 2025 - 22:38
© Tgcom24

Almeno 200mila litri di petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto del Brandeburgo, in Germania, a causa di un incidente avvenuto alla stazione della conduttura di Gramzow. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con circa 100 unità per domare il flusso. Stando all'azienda Pck, proprietaria dell'impianto, non vi sono elementi che fanno pensare a una causa esterna. Quello che si profila come un possibile disastro naturale è avvenuto in un luogo in cui si stavano svolgendo dei lavori.

L'Uckermark, la zona del Land in cui è accaduto il fatto, è il luogo in cui è cresciuta l'ex cancelliera Angela Merkel, che spesso ci torna in vacanza.

