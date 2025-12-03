Fine del gas russo in Ue, von der Leyen festeggia ma non succederà subito: ecco perché

Secondo la Commissione le perdite per le casse del Cremlino non saranno marginali sebbene finora al decrescere costante dell'import di gas russo via gasdotto negli ultimi mesi ha fatto da contraltare l'aumento dell'import del gnl. Nel primo semestre del 2025, ad esempio, le importazioni tramite gasdotti - complice anche la chiusura del transito in Ucraina - sono scese del 9% ma, se incrociamo il dato con gli acquisti di Gnl, l'import totale di gas ha registrato un +3,4%. C'è da dire però che anche gli acquisti di gas naturale liquefatto hanno subito un recente calo. I calcoli dell'esecutivo Ue prevedono che il Gnl russo possa essere facilmente rimpiazzato da quello proveniente da Norvegia, Usa, Nordafrica, Paesi del Golfo o Indonesia. Il ricambio, del resto, è già in atto. Se si guarda all'Italia, ad esempio, nel primo semestre 2025 gli Stati Uniti sono diventati il principale fornitore di Gnl, rappresentando il 45% del totale delle importazioni, seguiti da Qatar (24%) e dall'Algeria (20%). Però il sogno dell'azzeramento è ancora lontano. Il gasdotto Turkstream continua ad alimentare Ungheria, Slovacchia e lo farà ancora per un po'. Più vicino il distaccamento totale dal petrolio russo. Nel 2021 l'Ue ne importava il 25%, oggi il 3%, interamente focalizzato in Slovacchia e Ungheria.