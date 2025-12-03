Ucraina, cinque ore di vertice tra Putin, Witkoff e Kushner: ok del Cremlino solo a una parte del piano Usa | Il presidente russo: "Se l'Europa vuole la guerra siamo pronti"

Ucraina, il piano di pace di Trump e quello Ue a confronto
Financial Times: la Bce rifiuta di fornire garanzie sugli asset russi. Zelensky: "Fine della guerra più vicina che mai, ma ancora nodi da sciogliere"di Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.379. Putin sfida l'Europa nel giorno dei colloqui fiume al Cremlino con l'inviato Usa Witkoff e il genero di Trump Kushner. "Gli europei cercano di ostacolare gli sforzi di pace americani. La Russia non ha intenzione di combattere con l'Europa, ma se vuole la guerra noi siamo pronti', avverte lo zar. Dopo i negoziati a Mosca durati cinque ore e definiti 'produttivi' dai russi, oggi gli inviati Usa incontrano Zelensky. Trump: 'È un casino, cerchiamo di risolverlo'. Il leader ucraino teme che senza risultati gli Usa 'perdano interesse' nelle trattative e abbandonino l'Ucraina. La Bce gela von der Leyen sugli asset di Mosca.
"Un compromesso non è stato ancora trovato" tra Russia e Usa per la pace in Ucraina dopo i colloqui al Cremlino. Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, rispondendo a una domanda di un giornalista sui territori ucraini occupati, secondo quanto riporta l'Afp. "Alcune proposte americane appaiono più o meno accettabili", ma "c'è ancora molto lavoro da fare", ha puntualizzato.