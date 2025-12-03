Ucraina, cinque ore di vertice tra Putin, Witkoff e Kushner: ok del Cremlino solo a una parte del piano Usa | Il presidente russo: "Se l'Europa vuole la guerra siamo pronti"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.379. Putin sfida l'Europa nel giorno dei colloqui fiume al Cremlino con l'inviato Usa Witkoff e il genero di Trump Kushner. "Gli europei cercano di ostacolare gli sforzi di pace americani. La Russia non ha intenzione di combattere con l'Europa, ma se vuole la guerra noi siamo pronti', avverte lo zar. Dopo i negoziati a Mosca durati cinque ore e definiti 'produttivi' dai russi, oggi gli inviati Usa incontrano Zelensky. Trump: 'È un casino, cerchiamo di risolverlo'. Il leader ucraino teme che senza risultati gli Usa 'perdano interesse' nelle trattative e abbandonino l'Ucraina. La Bce gela von der Leyen sugli asset di Mosca.