La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.377. C'è ancora "molto lavoro da fare" per arrivare a una fine del conflitto ma sono stati "produttivi" i colloqui a Miami tra il segretario di Stato americano Marco Rubio, l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente Jared Kushner con una delegazione di Kiev guidata da Rustem Umerov, subentrato al dimissionario Andriy Yermak, travolto da uno scandalo di corruzione. Alla vigilia della partenza di Witkoff per Mosca, per Rubio "c'è ancora lavoro da fare ma i colloqui sono stati produttivi". Poi però ha aggiunto che la Russia avrà un ruolo "centrale" in qualsiasi accordo per porre fine alla guerra. Più positivo Umerov che ha parlato di "un successo", sottolineando che gli ucraini vogliono "garanzie affidabili e a lungo termine". In merito ai colloqui di Miami ha preso la parola anche Trump che ha detto di ritenere che ci siano "buone possibilità" di un accordo di pace. E mentre proseguono i negoziati sul piano promosso dagli Usa, sul campo si continua a combattere. Due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in attacchi russi avvenuti nella regione ucraina del Kherson.