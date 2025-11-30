Ucraina, Kiev rivendica l'attacco a due petroliere: "Sono la flotta ombra russa" | Si dimette il braccio destro di Zelensky, Yermak: "Sono disgustato, vado al fronte"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.376. Mentre proseguono i negoziati sul piano di pace promosso dagli Usa, sul campo si continua a combattere. Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha rivendicato l'attacco a due petroliere parte della cosiddetta "flotta ombra" russa nel Mar Nero, la Kairo e la Virat. Il conflitto scuote l'Ucraina anche sul versante interno: il consigliere presidenziale e stretto alleato di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, si è dimesso dopo la perquisizione del suo appartamento nell'ambito dell'inchiesta su uno scandalo corruzione da 100 milioni di euro. "Vado al fronte e sono pronto a qualsiasi rappresaglia, disgustato dalla mancanza di sostegno da parte di coloro che conoscono la verità", ha dichiarato l'ex braccio destro del presidente.