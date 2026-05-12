Trump in viaggio a Pechino con i numeri uno di Tesla, Meta, BlackRock, Apple

Diciassette manager per i quali la Cina, in un modo o nell'altro, è già parte dei loro business. Tim Cook guida Apple e porta con sé il problema che tiene svegli i suoi azionisti da anni: Cupertino assembla ancora la stragrande maggioranza dei suoi iPhone in Cina, e ogni escalation dei dazi si traduce direttamente in costi o in scelte industriali dolorose. Cristiano Amon di Qualcomm è sulla stessa barca perché il mercato degli smartphone cinesi vale per la sua azienda una fetta di ricavi che nessun altro mercato al mondo può rimpiazzare nel breve periodo.



La Silicon Valley partecipa alla spedizione con diversi top manager: Sanjay Mehrotra di Micron ha un conto aperto con Pechino: nel 2023 la Cina aveva vietato l'uso dei suoi chip di memoria nelle infrastrutture critiche nazionali, una ritorsione diretta alla guerra sui semiconduttori, e Mehrotra vuole riaprire quella porta. Jim Anderson di Coherent lavora sui componenti ottici e laser che entrano nelle reti di telecomunicazione e nei datacenter: un settore dove la domanda cinese è enorme e le restrizioni americane all'export mordono. Dina Powell McCormick rappresenta Meta, che in Cina non opera ma che guarda con attenzione crescente a qualunque segnale di disgelo che possa riaprire il mercato pubblicitario più grande del mondo.



Anche la finanza è presente e compatta: Larry Fink di BlackRock gestisce oltre dieci trilioni di dollari di asset e ha investito significativamente nella sua presenza in Cina, ottenendo nel 2021 la prima licenza per un fondo comune interamente a controllo straniero: vuole proteggere e ampliare quella testa di ponte. Stephen Schwarzman di Blackstone ha legami profondi con l'élite finanziaria cinese (il suo nome è persino su un college a Pechino) e gestisce investimenti immobiliari e infrastrutturali nel Paese. David Solomon di Goldman Sachs e Jane Fraser di Citi guidano due delle principali banche d'investimento americane operative in Cina, entrambe alla ricerca di un contesto normativo meno ostile dopo anni di stretta regolatoria. Michael Miebach di Mastercard e Ryan McInerney di Visa inseguono da anni l'apertura del mercato cinese dei pagamenti, che Pechino ha tenuto storicamente blindato attorno ai propri campioni nazionali UnionPay, Alipay e WeChat Pay: qualsiasi concessione su questo fronte varrebbe miliardi.



E poi c'è l'industria pesante: Kelly Ortberg di Boeing è forse il nome più atteso dell'intera delegazione. Sul tavolo ci sarebbero circa 500 Boeing 737 MAX e decine di widebody: sarebbe il primo grande ordine cinese dal 2017, e per un'azienda che ha attraversato anni difficilissimi tra la crisi del 737 MAX e il deterioramento dei rapporti commerciali tra i due Paesi, rappresenterebbe un'ancora di salvezza industriale e finanziaria. H. Lawrence Culp di GE Aerospace segue Boeing con una logica complementare: i motori che equipaggiano i 737 MAX sono in parte prodotti da GE, e un grande ordine aeronautico è anche un grande ordine per i propulsori. Senza dimenticare Elon Musk che guida Tesla e SpaceX e che è, in questo viaggio, un caso a sé: Tesla produce e vende in Cina in modo significativo (la Gigafactory di Shanghai è uno dei suoi stabilimenti più produttivi) e Musk ha tutto l'interesse a che i rapporti tra Washington e Pechino restino abbastanza fluidi da non mettere a rischio quel pezzo cruciale del suo impero industriale.



Infine cibo e scienza: Brian Sikes di Cargill porta l'agribusiness americano: la soia è da sempre uno degli assi nella manica più efficaci nelle trattative con Pechino, che ne è il principale importatore mondiale. Jacob Thaysen di Illumina opera nel sequenziamento genomico, settore ad alta intensità scientifica dove la competizione con la Cina è già tesa e dove l'accesso al mercato dipende da equilibri politici oltre che commerciali.