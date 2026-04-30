La guerra in Iran minaccia anche la tavola: zafferano e pistacchi sempre più rari e cari

La guerra in Iran ha colpito il mercato energetico ma dopo due mesi ha messo piede anche in cucina e potrebbe ora minacciare il risotto alla milanese e il cannolo siciliano. A rischio ci sono, infatti, due ingredienti che l'Italia importa in grande quantità proprio da Teheran, lo zafferano e i pistacchi. Il conflitto, il blocco dello Stretto di Hormuz e adesso da ultimo il blackout di internet imposto dal regime degli ayatollah stanno strozzando la libera circolazione delle merci.Le scorte ci sono, almeno per ora, ma non dureranno in eterno. E la prossima campagna di raccolta autunnale è già a rischio, se non vedrà la luce una qualche forma di pace con Stati Uniti e Israele.