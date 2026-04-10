Più stabile a livello geopolitico, per ora, la situazione dello stretto di Malacca la porta principale di comunicazione tra Asia e Europa, da questo tratto di mare tra Indonesia e Malesia passano componenti elettronici e meccanici provenienti da Cina e Corea del sud, per questo dopo Hormuz è considerato il choke points più importante al mondo. Fonte di tensioni tra Usa e Cina è, invece, il canale di Panama che più volte Trump ha minacciato di volersi "riprendere" sottraendolo all'influenza delle grandi società portuali cinesi. Meno importanti per il mondo, ma vitali per l'Europa sono lo stretto di Gibilterra e quello dei Dardanelli in Turchia, da qui passa il grano proveniente da Russia e Ucraina e molto del potere del presidente turco Erdogan. Da non sottovalutare in ottica Europea anche uno dei choke points italiani, il canale di Sicilia che consente rotte più veloci verso i porti di Italia, Francia e Spagna.