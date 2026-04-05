Il settore aereo è quello che sconta i rincari più visibili. Secondo Assoutenti, i prezzi medi dei biglietti aerei sono saliti del 13,6% rispetto alla Pasqua 2025, ma su alcune tratte i numeri sono ben più pesanti: Milano Malpensa-Brindisi segna un +60%, Genova-Catania +36%, Venezia-Brindisi +35%.



Le città d'arte subiscono una flessione dello 0,8% nelle presenze; il calo più marcato è al Sud e nelle Isole (-2%). Tengono, per ora, la montagna e gli agriturismi: circa due milioni di italiani hanno rinunciato alle mete estere per restare entro i confini nazionali, e il 44% sceglierà una destinazione all'interno della propria regione. I rincari, insomma, stanno già condizionando le scelte. Ma il problema vero non è solo quanto costa viaggiare: è se tra pochi mesi sarà ancora possibile farlo.