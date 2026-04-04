Per chi ha già biglietti prenotati verso mete asiatiche o con scalo mediorientale, la situazione resta fluida. Molte compagnie stanno offrendo rimborsi integrali o voucher flessibili e alcuni tour operator italiani stanno contattando i clienti per rimodulare le vacanze. È probabile che nelle prossime settimane solo i voli diretti tra Europa e Asia orientale (es. Giappone o Corea del Sud) restino operativi, ma con percorsi più lunghi e costi maggiori a causa delle deviazioni dalle zone di guerra. In generale, chi vola con compagnie europee ha maggiori garanzie operative e assistenza in caso di cancellazioni rispetto a vettori mediorientali o asiatici.