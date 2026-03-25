Se invece la guerra dovessero protrarsi a lungo, oltre il mese di aprile, il quadro cambierebbe radicalmente. L'Arabia Saudita ha già lanciato l'allarme: le scorte strategiche occidentali si stanno esaurendo rapidamente e i margini di aumento della produzione dell'Opec+ sono quasi nulli, dopo anni di investimenti insufficienti nelle infrastrutture estrattive. In un simile scenario, secondo le proiezioni di Riad, il barile potrebbe raggiungere i 180 dollari. A quel livello, il meccanismo correttivo sarebbe la distruzione della domanda, ovvero prezzi così insostenibili da costringere imprese e famiglie a consumare meno per forza. Alla pompa, ragionando in proporzione, un Brent a 180 dollari significherebbe un rincaro dell'80% rispetto ai livelli attuali, la componente industriale del prezzo trascinerebbe il gasolio verso i 2,50-2,60 euro al litro, e la benzina oltre i 2,50. Stime a spanne che non tengono conto di eventuali interventi fiscali del governo, ma danno la misura di quanto potrebbe costare agli automobilisti italiani una crisi prolungata nel Golfo.



Le conseguenze sarebbero pesanti su tutti i fronti: il trasporto marittimo e aereo vedrebbe triplicare i costi del carburante, l'inflazione tornerebbe a correre a doppia cifra in Europa e negli Stati Uniti, e le banche centrali si troverebbero di fronte a scelte difficilissime (in primis valutare il rialzo dei tassi, una scelta di segno opposto a quelle che erano le intenzioni per il 2026, vale a dire alleggerire il costo del denaro). I paesi in via di sviluppo, già alle prese con debiti elevati e crisi alimentari, pagherebbero il conto più salato.