Caro-carburanti, il governo approva il decreto: dal taglio temporaneo delle accise al credito d'imposta a favore degli autotrasportatori

Il governo accelera sulle contromisure contro il caro-carburanti. Il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto di misure da mettere subito in campo. L’intervento punta a contenere gli effetti immediati dei rincari su famiglie e imprese legati allo scoppio del conflitto in Iran. Il decreto legge carburanti è stato già firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si trovava a Salamanca, in Spagna, per ricevere una laurea honoris causa.



Il decreto legge sui carburanti approvato in Consiglio dei ministri contiene un pacchetto di interventi a tempo. Sono previsti un taglio delle accise per 20 giorni con un effetto sul prezzo di 25 centesimi al litro su benzina e diesel e di 12 centesimi sul gpl; un credito di imposta sul gasolio per gli autotrasportatori e del 20% per i pescherecci per i tre mesi da marzo a maggio; un rafforzamento dei controlli anti-speculazione, affidati a Mister Prezzi (il Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il ministero delle Imprese), la Guardia di Finanza e l'Antitrust.



Lo stanziamento di fondi dovrebbe essere sotto il miliardo di euro. Il governo è pronto ad allungare la durata delle misure, se la crisi innescata dalla guerra in Iran non dovesse rientrare.