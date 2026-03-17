Con l’escalation del conflitto in Iran, i prezzi dei carburanti hanno subito un aumento in tutta Europa. Tuttavia, un’analisi di Facile.it, basata sui dati della Commissione Europea aggiornati al 9 marzo 2026, mostra che l’Italia ha registrato incrementi più contenuti rispetto a molti altri Paesi dell’Eurozona: se è vero che da noi sul pezzo finale pesano parecchio e più che altrove le odiatissime accise, nonostante la pressione internazionale sui prezzi del petrolio, stiamo vivendo incrementi percentuali relativamente contenuti rispetto ad altri Paesi europei, confermando una certa resilienza del mercato interno. In media, l'aumento europeo è stato dell'8,9% sulla benzina, con un prezzo di 1,836 euro/litro, e del 16,8% sul gasolio (1,894 euro/litro).