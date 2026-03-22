Carburanti, il decreto del governo
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"In autostrada il gasolio è ancora sopra i 2 euro", mentre il pieno più salato è in Campania e in Basilicata. Critico anche il Codacons
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Ancora rincari per i carburanti, con i listini alla pompa del gasolio che, rispetto a sabato 21 marzo, registrano un incremento generalizzato sulla rete che porta oggi il prezzo medio a 1,976 euro al litro, mentre la benzina sale a 1,717 euro/litro. Sulle autostrade il diesel sale a 2,045 euro al litro, la verde a 1,781 euro/litro. "E' finita la discesa dei prezzi dei carburanti. Oggi il gasolio, secondo le medie regionali, in modalità self, calcolate dal Mimit, è rincarato in tutta Italia. Insomma, il calo dei prezzi, avvenuto con il contagocce e durato 3 giorni, è terminato e i prezzi sono tornati a salire ovunque", denuncia Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Il record per il gasolio è in Campania, per la benzina in Basilicata. Anche il Codacons denuncia: "Effetto dello sconto accise si riduce con i rincari, il taglio reale del gasolio pari a soli -12,7 centesimi".
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Per quanto riguarda la benzina, i prezzi sono aumentati in tutta Italia con la sola eccezione della rete autostradale e del Molise, scesi di un astronomico 0,1 cent al litro - si sottolinea dall'Unione Consumatori. - Andando, quindi, a ordinare i prezzi di oggi che si sono stabilizzati, dopo la rete autostradale, che come sempre è la più cara, e dove il gasolio è ancora sopra i 2 euro (2,045), la regione più costosa per il gasolio è la Campania con 1,995 euro al litro, mentre la benzina più salata è in Basilicata con 1,747 euro al litro".
In alcune regioni, dunque, i listini del gasolio al self si avvicinano sempre di più alla soglia dei 2 euro al litro, con i prezzi più alti - come detto - in Campania (1,995 euro/litro) e poi in Calabria (1,994 euro/litro) e Molise (1,990 euro/litro). "Rincari che - spiega il Codacons - non dipendono certo dalla mancata applicazione del taglio delle accise, dal momento che solo il 2,7% degli impianti alla data di ieri non aveva adeguato i prezzi allo sconto disposto dal governo, ma sono causati dalla crescita del prezzo industriale dei carburanti, che prosegue inesorabile, e dalle forti anomalie che permangono a livello regionale nell'andamento dei listini".
"Rispetto ai prezzi medi praticati il 18 marzo - continua il Codacons, - prima del decreto del governo, il gasolio alla pompa scende oggi solo di 12,7 centesimi di euro, a fronte di un taglio delle accise di 24,4 centesimi; la benzina cala invece di 15 centesimi. Un andamento al rialzo che rosicchia giorno dopo giorno lo sconto sulle accise, determinando un mancato risparmio da 5,85 euro su un pieno di gasolio". Di questo passo entro pochi giorni vanificherà del tutto la riduzione della tassazione che, ricorda il Codacons, "durerà solo per un periodo di 20 giorni".