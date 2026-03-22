Per quanto riguarda la benzina, i prezzi sono aumentati in tutta Italia con la sola eccezione della rete autostradale e del Molise, scesi di un astronomico 0,1 cent al litro - si sottolinea dall'Unione Consumatori. - Andando, quindi, a ordinare i prezzi di oggi che si sono stabilizzati, dopo la rete autostradale, che come sempre è la più cara, e dove il gasolio è ancora sopra i 2 euro (2,045), la regione più costosa per il gasolio è la Campania con 1,995 euro al litro, mentre la benzina più salata è in Basilicata con 1,747 euro al litro".