Prezzi carburanti, primi effetti del taglio delle accise: il gasolio self a 1,978 euro
Il calo rispetto a giovedì si aggira intorno ai 14-15 centesimi al litro
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Cominciano a vedersi gli effetti del taglio delle accise sui prezzi dei carburanti, all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legge. Secondo l'elaborazione di Staffetta quotidiana sulla base dei prezzi medi nazionali di venerdì mattina del Mimit, il calo rispetto a giovedì si aggira intorno ai 14-15 centesimi al litro: in particolare, il gasolio self service è a 1,978 euro al litro contro i 2,123 euro al litro di giovedì (-14,5 centesimi). La benzina è a 1,734 euro al litro contro 1,885 euro al litro di giovedì (-15,1 centesimi). In autostrada, sempre al self service, il gasolio è a 2,048 euro al litro contro 2,190 di giovedì (-14,2 centesimi), la benzina a 1,812 euro al litro contro 1,967 di giovedì (-15,5 centesimi).
Le compagnie hanno adeguato i listini alle nuove aliquote e, sempre stando alla rilevazione di Staffetta quotidiana, tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina Eni, Ip, Q8 e Tamoil hanno ridotto di 24,4 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio e di 12,2 centesimi quelli del Gpl. Allo stesso tempo Staffetta evidenzia come continui la corsa dei mercati petroliferi internazionali, che "rischia di 'mangiarsi' lo sconto, almeno in parte".