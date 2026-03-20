Prezzi carburanti, primi effetti del taglio delle accise: il gasolio self a 1,978 euro

Le compagnie hanno adeguato i listini alle nuove aliquote e, sempre stando alla rilevazione di Staffetta quotidiana, tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina Eni, Ip, Q8 e Tamoil hanno ridotto di 24,4 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio e di 12,2 centesimi quelli del Gpl. Allo stesso tempo Staffetta evidenzia come continui la corsa dei mercati petroliferi internazionali, che "rischia di 'mangiarsi' lo sconto, almeno in parte".