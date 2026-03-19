Staffetta, corre il prezzo dei carburanti: in autostrada il gasolio tocca i 2,4 euro
Mimit e Mef dispongono una serie di controlli a tappeto da parte della guardia di finanza sul rispetto dei prezzi
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Non ancora recepiti gli effetti del decreto varato il 18 marzo, salgono i prezzi dei carburanti. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 del 18 marzo su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,869 euro/litro (+14 millesimi, compagnie 1,872, pompe bianche 1,863), diesel self service a 2105 euro/litro (+16, compagnie 2,106, pompe bianche 2,102). Benzina servito a 2,001 euro/litro (+13, compagnie 2,037, pompe bianche 1,932), diesel servito a 2,236 euro/litro (+15, compagnie 2,270, pompe bianche 2,173). Gpl servito a 0,706 euro/litro (+1, compagnie 0,716, pompe bianche 0,694), metano servito a 1,507 euro/kg (+1, compagnie 1,510, pompe bianche 1,506), Gnl 1,235 euro/kg (+2, compagnie 1,242 euro/kg, pompe bianche 1,229 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,950 euro/litro (servito 2,200), gasolio self service 2,169 euro/litro (servito 2,420), Gpl 0,837 euro/litro, metano 1,539 euro/kg, Gnl 1,295 euro/kg.
Dl in Gazzetta, in vigore dal 19 marzo
Iter immediato per il decreto carburanti approvato nella serata del 18 marzo dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale con data 18 marzo 2025. Il taglio delle accise di 25 centesimi scatta, dunque, dal 19 marzo.
Mimit, Mef e Gdf vigilano sul rispetto dei prezzi
I ministri delle Imprese, Adolfo Urso, e dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, hanno predisposto una serie di controlli attuati dalla guardia di finanza per vigilare sul rispetto dei prezzi. Gli agenti eserciteranno "un'immediata azione di controllo sulla rete di distribuzione dei carburanti, come previsto dal decreto-legge approvato ieri", che conferisce nuovi, importanti e straordinari poteri al Garante per la sorveglianza dei prezzi, secondo quanto comunicato dal Mimit. Riunita la Cabina di regia della Commissione di allerta rapida, dove il Garante fornirà la lista degli operatori della distribuzione e delle compagnie che non hanno ancora adeguato il prezzo dei carburanti al taglio delle accise.