Staffetta, corre il prezzo dei carburanti: in autostrada il gasolio tocca i 2,4 euro

I ministri delle Imprese, Adolfo Urso, e dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, hanno predisposto una serie di controlli attuati dalla guardia di finanza per vigilare sul rispetto dei prezzi. Gli agenti eserciteranno "un'immediata azione di controllo sulla rete di distribuzione dei carburanti, come previsto dal decreto-legge approvato ieri", che conferisce nuovi, importanti e straordinari poteri al Garante per la sorveglianza dei prezzi, secondo quanto comunicato dal Mimit. Riunita la Cabina di regia della Commissione di allerta rapida, dove il Garante fornirà la lista degli operatori della distribuzione e delle compagnie che non hanno ancora adeguato il prezzo dei carburanti al taglio delle accise.