Guerra in Iran e shock energetico, ecco quanto "pesano" gli idrocarburi sul sistema economico | L'infografica

Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio CPI (Conti pubblici italiani) da fonti come Fmi (Fondo monetario internazionale), Eurostat e Our World in Data, dal 1980 a oggi il "peso" degli idrocarburi sul sistema economico si è ridotto sensibilmente. Di conseguenza, si è ridotta anche la possibilità che uno shock energetico destabilizzi pesantemente l'intero ciclo economico. In altre parole, l'impatto dei rincari energetici (gas e petrolio) su inflazione e crescita è calato nel tempo.