L'Italia ha vietato l'utilizzo della base di Sigonella, in Sicilia, agli aerei americani diretti in Medio Oriente per la guerra in Iran. Secondo quanto riportato in esclusiva dal Corriere della Sera, la decisione è stata presa qualche sera fa ma tenuta riservata fino al 31 marzo. È stato il capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, a chiamare il ministro Guido Crosetto, per informarlo di quanto accaduto. Il titolare della Difesa ha deciso di negare l'atterraggio agli aerei a stelle e strisce, una scelta che rischia di incidere pesantemente sui rapporti tra Roma e Washington. Già nel 1985, quando il presidente del Consiglio era Bettino Craxi e il presidente Usa Ronald Reagan, la base di Sigonella fu al centro di una celebre crisi diplomatica.