Iran, Usa colpiscono un deposito di munizioni: Trump posta il video su Truth | Colpita petroliera del Kuwait nel porto di Dubai | Un ufficiale israeliano ucciso in Libano

Continua la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran. Il Wall Street Journal ha diffuso la notizia che gli Usa hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan utilizzando bombe bunker da 2.000 libbre. Il presidente statunitense, Donald Trump, ha pubblicato un video non sottotitolato sul suo social Truth che mostra una catena di esplosioni che illumina il cielo notturno. Un funzionario americano ha spiegato che il video avrebbe immortalato l'attacco. L'Iran ha attaccato una petroliera del Kuwaitnel porto di Dubai. In seguito al colpo è scoppiato un incendio che non ha, però, provocato vittime. Il blitz ha fatto volare il prezzo del Brent a 115,49 dollari al barile. Nel sud del Libano quattro soldati israeliani sono rimasti uccisi durante un combattimento, tra le vittime c'è anche un ufficiale della Brigata Nahal. L'esercito israeliano ha segnalato un nuovo attacco missilistico iraniano, segnalate esplosioni a Gerusalemme.