Sigonella, Crosetto ha vietato l'uso della base agli Stati Uniti

L'Italia ha vietato l'utilizzo della base di Sigonella, in Sicilia, agli aerei americani diretti in Medio Oriente. Secondo quanto riportato in esclusiva dal Corriere della Sera, la decisione è stata presa qualche sera fa ma tenuta riservata fino al 31 marzo. È stato il capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, a chiamare il ministro della Difesa, Guido Crosetto, per informarlo di quanto accaduto e prendere una decisione che, inevitabilmente, inciderà sui rapporti tra Roma e Washington. Già nel 1985, quando presidente del Consiglio era Bettino Craxi e il presidente Usa Ronald Reagan, la base di Sigonella fu al centro di una crisi diplomatica.