Il grande gelo di Sigonella, la notte in cui l'Italia di Craxi puntò le armi contro gli Usa

Il 10 ottobre, su ordine del presidente Ronald Reagan, quattro caccia F-14 americano intercettarono il volo egiziano che trasportava i terroristi e Abu Abbas sopra il Mediterraneo. I piloti americani costrinsero l'aereo civile a dirigersi verso la base di Sigonella, in Sicilia. Solo a questo punto, il presidente del Consiglio italiano Bettino Craxi fu informato e autorizzò l'atterraggio solo a patto che i terroristi fossero consegnati alle autorità italiane. Fu proprio a questo punto che, l'aereo rosso fermo sull'asfalto di Sigonella, venne circondato da tre gruppi concentrici di agenti e servizi armati. Prima le forze italiane, poi le Delta Force americana, e poi di nuovo i carabinieri. I militari americani tenevano sotto tiro gli italiani, e gli italiani tenevano sotto tiro gli americani.